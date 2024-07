Meteo 15 giorni: l’Estate decollerà davvero?

Il caldo africano si sta concedendo una piccola pausa grazie all’avanzata di venti freschi nord-occidentali che hanno generato un diffuso calo termico su tutto lo stivale. Il fronte freddo ha scatenato numerosi acquazzoni e temporali, prima al Nord e poi anche su centro e Sud Italia, in particolar modo su Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo e zone interne del centro. Un po’ ai margini le isole maggiori e le coste tirreniche, dove i fenomeni sono stati decisamente rari, ma nel complesso la temperatura è scesa anche su questi territori.

Ma quanto durerà effettivamente questa rinfrescata? Gli ultimi aggiornamenti mostrano un nuovo ritorno dell’anticiclone già a partire da venerdì, il quale porterà un nuovo inevitabile incremento delle temperature su tutto lo stivale. Insomma, torneremo nuovamente a fare i conti con il caldo via via sempre più marcato e più pesante, soprattutto dal weekend in poi.

La prossima settimana, che ci condurrà alla metà di luglio, si rivelerà con un’alta probabilità molto stabile e anticiclonica non solo sulle regioni del centro-sud ma anche su quelle del Nord Italia. Insomma, i temporali e gli acquazzoni che hanno caratterizzato il tempo degli ultimi mesi sul Nord Italia potrebbero finalmente allentare la presa a favore di cieli più sereni e soprattutto di un clima nel complesso più stabile e caldo.

È altresì vero che, in presenza di un persistente campo di alta pressione bloccato sul Mediterraneo centrale, è lecito aspettarsi giornate via via sempre più afose anche sulla Val Padana, dove l’aumento costante dell’umidità nei bassi strati renderà il caldo sempre più insopportabile, giorno dopo giorno, soprattutto nella seconda decade di luglio.

Eloquente è l’anomalia di temperatura prevista nei prossimi 15 giorni sulla nostra penisola. Tra il 5 e il 10 luglio si prevedono temperature mediamente nella norma grazie all’attuale rinfrescata che sta portando un sensibile calo termico su tutto lo stivale.

Ma con l’arrivo della seconda decade di luglio e con il ritorno perentorio dell’anticiclone nordafricano su tutto il Mediterraneo, avremo a che fare con temperature nettamente più alte e quindi anomalie di temperatura su tutto lo stivale e anche sull’Europa centro-orientale.