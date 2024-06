Meteo: caldo intenso ma per poco, avvio di Luglio clamoroso!

Dopo una pausa di alcuni giorni, l’anticiclone africano si sta nuovamente espandendo con vigore sulla nostra penisola, pronto a regalarci un’altra ondata di caldo, la terza di questa estate meteorologica. Le temperature saliranno in maniera repentina su tutto lo stivale, da Nord a Sud, specie tra venerdì e sabato, ma già durante il fine settimana le condizioni meteo cominceranno pian piano a cambiare grazie all’avvicinamento di una vasta irruzione di aria fresca che potrebbe essere grande protagonista durante la prossima settimana.

L’estate, infatti, potrebbe vivere una piccola crisi all’avvio di luglio, non solo al Nord ma anche sul resto d’Italia, grazie alla discesa di una vastissima saccatura fresca colma di aria instabile che garantirebbe non solo un sensibile calo termico ma anche acquazzoni e temporali a più riprese.

Il primo assaggio instabile arriverà tra sabato sera e domenica sulle regioni del Nord, dove ci aspettiamo temporali anche piuttosto forti accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento. Nel corso della prossima settimana, l’instabilità pian piano scivolerà sul Centro e Sud Italia, mentre le temperature perderanno molti gradi dopo i quasi 40° che potremmo registrare nelle prossime 48 ore.

Ma vediamo cosa ci aspetta nel dettaglio nei prossimi 7 giorni:

Venerdì 28 Giugno: caldo in intensificazione, stabile su tutta Italia eccetto rari fenomeni sulle Alpi.

Sabato 29 Giugno: isolati temporali in arrivo in serata sul Nordovest, nel complesso molto stabile e caldo intenso su tutta Italia. Punte di 37°C in Val Padana.

Domenica 30 Giugno: temporali notturni al nord, poi ancora fenomeni tra tardo pomeriggio e sera specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Stabile altrove. Caldo intenso con punte di 40°C nelle zone interne del centro-sud e isole.

Lunedì 1 Luglio: nucleo fresco in arrivo sul nord Italia. Temperature in netto calo e rischio forte maltempo su gran parte del settentrione. Fenomeni in estensione entro sera su Toscana e Marche. Caldo intenso al sud.

Martedì 2 Luglio: fenomeni sparsi su Nordest, centro e regioni adriatiche. Temperature in netto calo ovunque!

Mercoledì 3 Luglio: altro fronte temporalesco in arrivo al nord, piogge e rovesci anche al centro Italia. Clima fresco e gradevole su gran parte d’Italia.

Le piogge cumulate fino al 3 Luglio:

Giovedì 4 Luglio: residui fenomeni sulle regioni adriatiche, migliora altrove. Clima gradevole!

