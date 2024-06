Meteo 15 giorni: ESTATE insidiata dai TEMPORALI, ma solo su alcune regioni

La prima decade di luglio sarà caratterizzata da un forte scorrimento di correnti occidentali sull’Europa centro-settentrionale, congiunte ad un allungo dell’alta pressione delle Azzorre verso levante, che però non riuscirà a proteggere per intero a nostra Penisola. Detta in altri termini: al sud, sulle Isole e gran parte del centro peninsulare l’estate sarà presente anche se in maniera non rovente; al nord prevarranno invece condizioni di variabilità con clima meno caldo e possibili temporali sparsi che andranno a concentrarsi in prossimità delle zone montuose. All’inizio della settimana prossima avremo invece molta instabilità concentrata essenzialmente al nord e al centro.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per sabato 6 luglio:

1 di 1 ‘

Con le frecce blu abbiamo indicato il flusso relativamente fresco ed instabile proveniente dall’Atlantico che raggiungerà il settentrione determinando condizioni di variabilità con rischio di temporali. Al centro, sulle Isole e al sud prevarrà il tempo stabile ed anche caldo, ma senza il raggiungimento di punte termiche eccessive.

Entrando nel dettaglio della fenomenologia, questa è la probabilità di pioggia in Italia per il medesimo giorno, ovvero sabato 6 luglio. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

1 di 1 ‘

A nord della linea blu, la probabilità di pioggia sarà compresa tra MEDIA ed ELEVATA, con i valori più intensi in prossimità di Alpi e Prealpi. Sul resto d’Italia la medesima probabilità sarà BASSA o NULLA, segno della maggiore presenza dell’alta pressione.

Infine, diamo un’occhiata in avanti con la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 10 luglio:

1 di 1 ‘

Rispetto alla mappa precedente si nota l’alta pressione leggermente più espansa verso nord. Tuttavia, questa mossa non sarà essere ancora sufficiente per mettere il settentrione a riparo da eventuali fenomeni temporaleschi. Al centro e al sud invece bel tempo estivo e moderatamente caldo.