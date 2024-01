Meteo 7 giorni: situazione critica per l’inverno?

I giorni trascorrono, ma il quadro meteo rimane invariato: Italia e Europa Occidentale sono dominati da un imponente sistema di alta pressione, un effetto della prolungata NAO positiva che agisce sull’Atlantico settentrionale. In quest’area si manifestano depressioni ampie e profonde, che contribuiscono a rafforzare gli anticicloni sulle regioni meridionali e occidentali dell’Europa.

Non ci sono molti dettagli da aggiungere: fatta eccezione per un modesto ingresso di aria più fredda nel Sud Italia, continueremo a vivere sotto l’influenza dell’anticiclone nei giorni a venire. I giorni della Merla e la festività della Candelora saranno caratterizzati dalla presenza di alta pressione, tempo prevalentemente sereno, occasionali banchi di nebbia e temperature che superano le medie stagionali in gran parte del territorio italiano.

Le regioni meridionali sperimenteranno condizioni più tipicamente invernali, grazie a correnti fredde che provengono dai Balcani, in un contesto meteorologico generalmente secco e con scarse precipitazioni. Durante i giorni della Merla, le temperature scenderanno al di sotto delle medie stagionali in tutto il Sud Italia. Invece, le regioni del medio-alto Tirreno, la Sardegna e il Nord Italia avranno temperature leggermente più elevate.

Anche per la Candelora non si prevedono cambiamenti significativi: la stabilità atmosferica regnerà sovrana su tutto il territorio nazionale. “Da la Madona Candeòra de l’inverno semo fora; ma se xe piova e vento, de l’inverno semo drento.” – così recita un antico detto veneto riguardante la Candelora. Secondo le previsioni di tempo stabile e probabilmente soleggiato, sembrerebbe che l’inverno possa lasciare il passo. Tuttavia, è bene ricordare che si tratta solo di una tradizione popolare, non necessariamente indicativa delle effettive condizioni meteorologiche future.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 29 gennaio: stabile ovunque, più freddo al sud, gradevole di giorno al nord.

Martedì 30 gennaio: insiste l’anticiclone su tutta Italia, nessun segno d’inverno vero. Nebbie in Val Padana.

Mercoledì 31 gennaio: stabile su tutta Italia, giorni della Merla che si concludono con un forte anticiclone.

Giovedì 1 febbraio: un po’ di nubi basse al nord e regioni tirreniche, tempo nel complesso stabile.

Venerdì 2 febbraio: Candelora ancora una volta in compagnia del bel tempo su tutta Italia. Refoli freschi al sud.

Sabato 3 febbraio: poche variazioni, stabilità diffusa da nord a sud. Temperature stazionarie.

