I giorni della Merla e la Candelora: le ultimissime meteo

Ci avviamo verso la fine di gennaio, verso i famosi giorni della Merla che secondo la leggenda popolare rappresentano i giorni più freddi dell’anno. Trattasi, per l’appunto, di una leggenda popolare! Quest’anno, esattamente come avvenuto anche nei recenti inverni, il clima sarà tutt’altro che da pieno inverno e rigido, anzi per tante regioni sarà esattamente il contrario.

L’anticiclone nord-africano sta facendo la voce grossa praticamente su tutta l’Europa centro-occidentale, mantenendo condizioni meteo molto stabili. Anche le temperature risentono fortemente di questa fase di stallo: possiamo confermare che l’inverno è assente, non solo in pianura ma anche in montagna dove registriamo le peggiori anomalie. Non a caso tutta la neve al di sotto dei 1700 metri sta letteralmente scomparendo sia sulle Alpi che in Appennino.

Una parvenza di freddo la troviamo solo in Val Padana, grazie all’inversione termica che crea un sottile e freddo strato d’aria incollato alle pianure. Purtroppo con l’inversione termica arrivano anche tutte le problematiche del caso, ovvero la formazione di nebbie e elevatissime concentrazioni di smog e polveri sottili.

Anche i giorni della Merla presenteranno queste pessime condizioni meteo, davvero lontane dal vero inverno italiano. Un po’ di freddo riuscirà a valicare i Balcani e a gettarsi sul basso adriatico e al sud, ma troppo poco per rivedere pioggia o neve. Il tutto infatti si svolgerà con cieli sereni fino al termine di gennaio.

Poco da dire anche sulla Candelora, un’altra giornata che si prospetta stabile ovunque, soleggiata su gran parte d’Italia e con qualche banco di nebbia al nord.