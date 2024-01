INVERNO spicciati: il tempo stringe! Ce la farà?

Inverno? Non hai più molto tempo per entrare in scena, altrimenti si rischia di catalogare un episodio freddo come un semplice colpo di coda senza troppe pretese. Invece il tempo per la riscossa ci sarebbe: l’anticiclone sino a lunedì 5 non mollerà la presa, poi le correnti dovrebbero virare da nord-ovest, favorendo i primi inserimenti di sistemi frontali con ricambio d’aria, qualche precipitazione passeggera e una marcata flessione termica, soprattutto in quota :

Sono diversi gli scenari che i modelli propongono dal 5 febbraio ma quasi tutti passano da queste correnti nord occidentali o mediamente occidentali.

Certo, non sarebbe la stessa cosa, tra le miti correnti occidentali e gli affondi da nord ce ne passa in termini di freddo, ma pur di vedere un cambiamento andrebbe bene qualunque cosa, anche la mappa qui sotto, che di inverno ha ben poco, ma che avrebbe il merito di schiacciare, almeno per un po’, l’anticiclone:

Le carte peraltro segnalano anche affondi più incisivi lungo i meridiani ma queste soluzioni che, in breve, ci restituirebbero l’inverno, sono anche quelle ancora meno probabili, questa mappa è prevista per il 9 febbraio:

E la media degli scenari questa sera cosa dice? Dice che un cambiamento potrebbe davvero intervenire da nord-ovest sul finire della prima decade di febbraio con attendibilità del 55%:

Non molti fenomeni ma almeno qualche passaggio per interrompere il monologo anticiclonico. E se andasse così ci sarebbe anche da esserne soddisfatti, in molte occasioni del passato di un’alta pressione così c’eravamo liberati non prima di marzo, qualche volta anche del marzo inoltrato.