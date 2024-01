Gennaio ci saluta nel peggiore dei modi, tra NEBBIA e tanto INQUINAMENTO; quando cambierà la situazione?

Tra la fine di gennaio ed i primi giorni di febbraio la nostra Penisola dovrebbe attraversare il periodo statisticamente più freddo dell’anno. Peccato che di questo freddo non vi sia traccia, a parte i casi nebbiosi e le inversioni termiche che mascherano in parte lo scempio anticiclonico che sta avvenendo sulle nostre teste.

Ecco la mappa sinottica attesa per le ore centrali della giornata odierna, lunedi 29 gennaio:

1 di 1 ‘

Più che un’alta pressione, si tratta di “famiglie” di alte pressioni che ringiovaniscono continuamente attraverso la “fabbrica anticiclonica” posta tra il Mediterraneo occidentale e la Penisola Iberica. Le regioni meridionali sono appena lambite da una circolazione più fredda presente sull’Europa sud-orientale, mentre altrove non abbiamo nulla da segnalare se non le temperature miti per il periodo sull’Europa occidentale, dove anche ieri sono caduti diversi record. Poi ci sono le nebbie e gli alti tassi di inquinanti che soffocano le nostre città, oltre alla crisi idrica che in questo frangente interessa soprattutto il meridione, specie la Sicilia.

Una bruttissima situazione che al momento non trova ancora una soluzione. Forse nell’arco della prima decade di febbraio la natura troverà il modo di sovvertire questa condizione, ma è davvero presto per parlarne in questa sede.

Iniziamo con il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di lunedi 29 gennaio (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

1 di 1 ‘

Nulla di nuovo da segnalare: nebbie sulle pianure del nord in temporanea attenuazione nelle ore centrali della giornata. Un po’ di vento e qualche nube al sud oltre a velature in arrivo da ovest in serata, per il resto cielo spietatamente sereno.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

1 di 1 ‘

Temperature nel complesso miti per il periodo con un po’ di freddo al meridione e nelle aree interessate dalla nebbia in Valpadana.

Questo invece è il soleggiamento atteso in Italia nella giornata di domani, martedi 30 gennaio, sempre tra le 8 e le 16:

1 di 1 ‘

Un po’ di velature in arrivo al nord, sul Tirreno e la Sardegna, per il resto niente da segnalare. Attenzione sempre alle nebbie sulle pianure dell’Italia settentrionale.