Meteo 7 giorni: pioggia e neve a metà settimana, poi nuovo stravolgimento

La settimana è cominciata all’insegna del tempo tardo autunnale, grazie ad una vasta area depressionaria immobilizzata nel Mediterraneo. Tante sono le nubi, ma anche le piogge non mancano soprattutto sul versante adriatico e al sud.

E a quanto pare il maltempo non mollerà da subito la presa! Tra mercoledì sera e venerdì scorrerà un’altra perturbazione, come visto in questo articolo, la quale porterà piogge su tante nostre regioni. L’obiettivo sarà il sud Italia assieme alle isole maggiori, ma un po’ di piogge si estenderanno anche sulle regioni centrali. Il nord, invece, resterà ai margini del peggioramento.

Ma dal week-end le carte in tavola cambieranno nuovamente, grazie al ritorno del sempre presente anticiclone. Il tempo si stabilizzerà su tutta Italia e le temperature saliranno repentinamente soprattutto al nord e in montagna. Addirittura si prevede che nel week-end lo zero termico salga oltre i 2000 metri sull’arco alpino, decisamente un fattore negativo dopo le nevicate degli ultimi giorni.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 9 gennaio: isolate piogge sul basso Adriatico, isole maggiori ed estremo nord-ovest. Fiocchi di neve sulle Alpi occidentali a quote di alta collina. Tante nubi altrove, temperature in calo.

Mercoledì 10 gennaio: nuovo ciclone in avvicinamento da ovest, tornano le piogge sulle isole maggiori. Tante nubi sul resto d’Italia. Temperature in aumento.

Giovedì 11 gennaio: maltempo diffuso su isole maggiori, sud e parte del centro. Neve in Appennino oltre 1000 metri. Stabile al nord. Temperature in aumento.

Venerdì 12 gennaio: ultime piogge al sud, migliora sul resto d’Italia. Fiocchi di neve sull’Appennino meridionale fino a 900 metri. Temperature in lieve calo.

Sabato 13 gennaio: stabile su tutta Italia, torna l’alta pressione. Temperature massime in aumento ovunque.

Domenica 14 gennaio: alta pressione su tutta Italia, tempo stabile e clima più gradevole di giorno.

Lunedì 15 gennaio: possibile ritorno di nubi e locali piogge a partire dal lato tirrenico, da confermare.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località