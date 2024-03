Meteo 7 giorni: ecco la tregua, ma l’ombrello potrebbe sempre servire

Il tempo è nettamente migliorato rispetto ai giorni scorsi, grazie al ritorno dell’alta pressione che ha posto fine ad una lunga serie di perturbazioni. Il miglioramento è stato certamente ben accolto soprattutto al nord, dove è necessario un periodo di tranquillità per smaltire le piogge eccessive cadute negli ultimi 20 giorni.

Ma quanto durerà questa tregua? Il nuovo trend instauratosi nella terza decade di febbraio potrebbe essere difficile da scalfire così in fretta e difatti i centri di calcolo cominciano ad intravedere nuove perturbazioni all’orizzonte che potrebbero minacciare lo Stivale.

L’anticiclone ora presente in Italia sarà decisamente debole, tanto che già dal week-end mostrerà falle molto evidenti. Deboli correnti nord-atlantiche ne approfitteranno per portare qualche piovasco e qualche temporale sia tra sabato e domenica che tra lunedì sera e martedì. Non si tratterà di perturbazioni forti e persistenti, bensì di fenomeni abbastanza passeggeri e di breve durata.

A partire dall’equinozio il tempo potrebbe movimentarsi ancor di più, a causa di perturbazioni decisamente più intense che potrebbero puntare il Mediterraneo. Al momento i centri di calcolo propendono per un equinozio con clima molto mite a causa dei venti da sud, ma in questo caso si tratterebbe semplicemente del richiamo caldo esercitato dalla forte perturbazione che vedete ad ovest, che pare destinata ad avvicinarsi alla nostra penisola.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 14 marzo: l’alta pressione ingloba tutta Italia, tempo stabile ovunque e aumento termico.

Venerdì 15 marzo: alta pressione su tutta Italia, temperature in ripresa.

Sabato 16 marzo: stabile ovunque al mattino e clima gradevole di giorno. Temperature fino a 19-20°C. Da valutare l’arrivo di locali acquazzoni e temporali pomeridiani nelle zone interne del centro-sud.

Domenica 17 marzo: possibili isolati fenomeni al sud, stabile altrove. Clima gradevole.

Lunedì 18 marzo: possibile veloce peggioramento entro sera su centro e nord Italia, con piogge e rovesci. Alta pressione debole!

Martedì 19 marzo: piogge su centro Italia e marginalmente al sud, tendenza al miglioramento entro sera.

Di seguito le piogge cumulate fino al 19 marzo:

Mercoledì 20 marzo: situazione molto incerta, possibile avvezione calda sub-tropicale con temperature fino a 20-22°C, ad anticipare una forte ondata di maltempo di stampo atlantico.

