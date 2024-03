Meteo 7 giorni: depressioni e piogge a più riprese, ma con novità all’orizzonte

Ormai non ci sono più dubbi sull’arrivo di una nuova ondata di maltempo nel corso del fine settimana, determinata da masse fredde nord-atlantiche che svilupperanno addirittura un ciclone particolarmente intenso nel cuore del Mediterraneo. Le sue caratteristiche sembrano simili all’ondata di maltempo dello scorso weekend, la quale aveva già portato forti precipitazioni, anche abbondanti nevicate in montagna, soprattutto sul nord-ovest. Ora, questa nuova ondata di maltempo apporterà ulteriori precipitazioni, localmente molto abbondanti su buona parte della penisola, in maniera più diretta sulle regioni tirreniche e quelle del Nord Italia.

La pioggia cadrà su terreni già abbastanza saturi e la neve in montagna si accumulerà su un manto nevoso già spesso, ma non ben consolidato a causa di temperature non particolarmente rigide. Questo scenario, pertanto, potrebbe alimentare situazioni di criticità come potenziali allagamenti, sovraccarichi dei corsi d’acqua e anche valanghe in montagna.

Il maltempo ci farà compagnia non solo nel weekend ma anche all’inizio della prossima settimana, quando il ciclone tenderà a persistere all’interno del Mediterraneo, garantendo altre precipitazioni su buona parte dello stivale e fiocchi di neve in alta quota.

Gli ultimi effetti di questa depressione li ritroveremo nella giornata di martedì, dopodiché potrebbe aprirsi una fase più stabile e anticiclonica su tutta Italia, proprio a ridosso di metà marzo. Tuttavia, pare proprio che questa parentesi stabile possa rivelarsi piuttosto breve, in attesa di altri fronti provenienti da ovest che garantirebbero altre precipitazioni su buona parte d’Italia. Ma di questo ne parleremo meglio nei prossimi editoriali.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 7 marzo: isolate piogge sul medio-basso Adriatico, tempo in rapido miglioramento. Sereno altrove.

Venerdì 8 marzo: generalmente stabile, peggioramento dalla sera a partire dal nord a causa di un’altra perturbazione atlantica.

Sabato 9 marzo: nuova ondata di maltempo con piogge al nord e sul medio-alto Tirreno. Torna il vento di scirocco al sud.

Domenica 10 marzo: maltempo diffuso su gran parte d’Italia, ennesimo ciclone dall’Atlantico colmo di piogge e rovesci. Tanta neve in montagna.

Lunedì 11 marzo: ciclone persistente sull’Italia, ancora piogge al nord e contemporaneamente anche su centro e sud. Avvio di settimana con l’ombrello e tempo autunnale. Temperature in calo.

Martedì 12 marzo: residui fenomeni al sud e sul lato adriatico, con neve in Appennino. Temperature in calo.

Di seguito le piogge cumulate previste fino al 12 marzo:

Mercoledì 13 marzo: si riaffaccia l’alta pressione su tutta Italia, torna la stabilità.

