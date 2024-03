Meteo 15 giorni: il MALTEMPO si attenuerà, ma la STABILITA’ resterà per ora un miraggio

Il secondo week-end di marzo trascorrerà con una doppietta di perturbazioni che lasceranno un’ulteriore impronta bagnata in Italia. Successivamente, il corridoio delle correnti perturbate dall’Oceano che tanto maltempo ha portato in Italia, dovrebbe chiudersi; in altre parole, la depressione madre si sposterà in pieno Atlantico e il via-vai di perturbazioni verso la nostra Penisola verrà meno, con un allentamento delle condizioni di maltempo sullo Stivale. Non sono previste rimonte anticicloniche, anche se tra il Mediterraneo occidentale e la Penisola Iberica la pressione aumenterà di qualche punto, tanto da deviare verso nord-est il flusso perturbato occidentale.

Nonostante ciò, l’Italia resterà in compagnia di una blanda circolazione depressionaria ancora per qualche giorno, come mostra la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 14 marzo:

1 di 1 ‘

L’alta pressione avrà poca voglia di estendersi verso nord-est, con l’Italia che resterà ancora tra le braccia dell‘instabilità, con la pioggia che potrebbe ancora cadere su diverse regioni. La mappa della probabilità di pioggia a scala italica per giovedi 14 marzo inquadra quale potrebbe essere la situazione, tenendo presente che in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

1 di 1 ‘

Come potete vedere, solo la Sardegna, parte della Sicilia e del nord-ovest avranno una probabilità di pioggia bassa. Sul resto d’Italia vigerà una probabilità di pioggia media o medio-alta laddove vedete il colore giallo.

Volgendo lo sguardo ulteriormente a prua, come abbiamo già accennato ieri in questa sede, l‘alta pressione proverà ad emergere nel solito punto, ma la sua forza non sembra in grado di monopolizzare per intero il tempo italico; la media degli scenari del modello americano valida per domenica 17 marzo mostra infatti quanto segue:

1 di 1 ‘

Si nota la nostra Penisola inserita in un corridoio di correnti relativamente più fresche da nord-ovest. Questo renderà variabile il tempo sull’Italia con qualche rovescio più probabile tra il nord-est e le aree interne dell’Italia centro-meridionale in un contesto termico complessivamente gradevole.