Meteo 7 giorni: arriva febbraio, ma l’inverno?

Foschie, nebbie, galaverne e inversioni termiche dominano da oltre due settimane il nostro territorio, a causa della costante presenza di un potente anticiclone di origine subtropicale. Le nebbie conservano un’atmosfera invernale nella Val Padana, dove da vari giorni si registrano temperature minime al di sotto dello zero e si osservano brinate, gelate e talvolta galaverna e neve da nebbia. Tuttavia, questo freddo è insalubre, dato che queste foschie contengono inquinanti e particelle fini, intrappolate negli strati atmosferici bassi.

Neanche nei prossimi giorni ci sarà un miglioramento: sia i giorni critici di fine gennaio che l’inizio di febbraio saranno caratterizzati da stabilità e soleggiamento in quasi tutto il paese, fatta eccezione per le consuete foschie nella Val Padana. Le temperature rimarranno pressoché invariate, con possibili punte di 15-16°C nelle zone costiere tirreniche e nelle isole maggiori.

I modelli numerici prevedono, comunque, un possibile cambiamento delle condizioni atmosferiche dopo il 6-7 febbraio, che potrebbe portare un ritorno del freddo in Europa e nel bacino del Mediterraneo. Approfondiremo questo argomento nei prossimi articoli.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 31 gennaio: stabile su tutta Italia, giorni della Merla che si concludono con un forte anticiclone.

Giovedì 1 febbraio: un po’ di nubi basse al nord e regioni tirreniche, tempo nel complesso stabile.

Venerdì 2 febbraio: Candelora ancora una volta in compagnia del bel tempo su tutta Italia. Refoli freschi al sud

Sabato 3 febbraio: poche variazioni, stabilità diffusa da nord a sud. Temperature stazionarie.

Domenica 4 febbraio: anticiclone su tutta Italia, temperature stazionarie.

Lunedì 5 febbraio: poche variazioni, anticiclone ancora predominante in Italia. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Martedì 6 febbraio: anticiclone in lento indebolimento, nubi in aumento su centro e nord e anche ventilazione in lenta intensificazione.

