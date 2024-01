Meteo 15 giorni: verso una probabile SVOLTA METEO

Ancora tanto, troppo anticiclone nei prossimi giorni. Dopo una lievissima attenuazione della pressione che si avrà tra giovedi e venerdi, il mostro di stabilità tornerà molto forte e resterà al suo posto per gran parte della prima decade di febbraio. Bisognerà avere molta pazienza e sopportare ancora un periodo abbastanza lungo, fatto di assenza completa di fenomeni, smog, nebbie e tanta (troppa) mitezza non solo in Italia ma su gran parte del nostro Continente.

La mappa imbastita questo pomeriggio dalla media degli scenari americana per mercoledi 7 febbraio non concede ancora spazio a cambiamenti degni di nota:

Ancora alta pressione ad incombere sulle nostre teste. Le condizioni meteo climatiche saranno sempre le stesse con l’aggravante di un ulteriore peggioramento della qualità dell’aria in prossimità dei grandi centri urbani.

Questa pessima situazione troverà una fine nei giorni a seguire. Secondo le mappe attuali, il flusso atlantico dovrebbe riuscire a piegare la testa al mostro, concedendo una maggiore dinamicità e fenomeni al nostro Paese al termine della prima decade di febbraio.

Ecco cosa prevede la media degli scenari americana per la giornata di sabato 10 febbraio:

Notiamo l’Italia finalmente libera dall’oppressione dell’alta pressione che si ritirerà molto ad ovest. Il flusso atlantico dovrebbe entrare sull’Italia con una prima perturbazione dispensatrice di precipitazioni da nord a sud, anche se in un contesto non particolarmente freddo.

La mappa della probabilità di pioggia a scala italica per il medesimo giorno, sabato 10 febbraio, mostra i frutti della perturbazione sopra menzionata; ricordiamo che in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

Tranne alcune aree del meridione e del medio versante adriatico, il resto d’Italia vedrà una probabilità di pioggia in netto aumento specie al nord e sul Tirreno, con la possibilità di nevicate sulle Alpi, ma a quote non particolarmente basse.

Insomma, servirà pazienza, ma riusciremo lentamente ad uscire da questa assurda situazione. Continuate ovviamente a seguire tutti i nostri aggiornamenti.