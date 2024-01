Meteo 15 giorni: l’INVERNO si inchina al MALTEMPO, ma il FREDDO?

In questi giorni stiamo vivendo una parentesi pseudo-invernale la cui durata sarà davvero limitata. Già nella seconda parte della settimana le temperature dovrebbero salire stante l’ingerenza assai più mite di una depressione in transito alle basse latitudini del Mediterraneo.

A partire dal prossimo week-end prenderà piede una circolazione occidentale sempre molto mite, che dovrebbe intensificarsi nell’arco della settimana prossima, portando sull’Italia un tempo umido, piovoso e scarsamente incline al freddo. La neve di conseguenza bacerà a quote più “umane” l’arco alpino, mentre sarà molto elevata in prossimità della dorsale appenninica, specie centro-meridionale.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 17 gennaio:

1 di 1 ‘

Saranno 3 i protagonisti meteorologici sulla scena europea: un forte anticiclone termico in sede islandese, una vasta depressione fredda presente sul nord-est Europa ed un canale perturbato dall’Atlantico che sparerà perturbazioni verso la nostra Penisola, ma in un contesto mite.

Prepariamoci quindi ad un tempo spesso umido, piovoso e con la neve che si farà vedere a quote interessanti solo sull’arco alpino che potrà beneficiare di sbuffi freddi provenienti dall’Europa centrale. Le precipitazioni saranno più probabili al nord e lungo il versante tirrenico, meno sul versante adriatico che resterà spesso sottovento alla corrente portante occidentale.

Volgendo lo sguardo oltre, questa è la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la giornata di venerdi 19 gennaio. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

1 di 1 ‘

Probabilità di pioggia più elevata lungo il Tirreno ed in genere al nord. Più bassa sulla Sardegna orientale, il medio-basso Adriatico e il settore ionico.

Infine, questa è la media degli scenari del modello americano valida per sabato 20 gennaio:

1 di 1 ‘

Condizioni ancora complessivamente instabili o perturbate sulla nostra Penisola, ma in un contesto termico abbastanza mite. Saranno quindi probabili nuove piogge e nevicate essenzialmente sull’arco alpino a quote di media montagna.