Meteo 15 giorni – l’alta pressione si ritira: tornano PIOGGE e MALTEMPO a fine mese

La temporanea comparsa dell’alta pressione che avremo nell’arco di questa settimana non dovrebbe durare a lungo. Il finale di marzo sembra infatti compromesso da piogge, nevicate in montagna e temperature che tenderanno a calare, portandosi su valori anche al di sotto della media del periodo.

La debole figura stabilizzante che ci interesserà nei prossimi giorni, a partire dal fine settimana tenderà a ripiegare verso l’Atlantico. Su tutta l’Europa centro-occidentale prenderà piede una vasta saccatura che diverrà responsabile del maltempo italico di cui sopra.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per martedi 26 marzo:

Ecco il ritiro dell’alta pressione verso l’Oceano e la comparsa di una voragine barica che abbraccerà quasi tutta l’Europa centro-occidentale e il bacino del Mediterraneo. Una situazione del genere non potrà che determinare maltempo sull’Italia con precipitazioni estese a gran parte del territorio nazionale e la ricomparsa della neve in montagna.

A tal proposito vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la medesima giornata, ovvero martedi 26 marzo. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

La mappa parla da sola: praticamente tutta l’Italia verrà abbracciata da una probabilità di pioggia media o medio-alta, a testimoniare una situazione di probabile maltempo accompagnata da temperature nettamente più fresche.

A seguire cosa potrebbe succedere? Tutta l’Europa occidentale e parte di quella centrale resterà tra le grinfie di una vasta circolazione di bassa pressione che “sparerà” verso la nostra Penisola diverse perturbazioni. La terza mappa è la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 29 marzo:

Ecco le perturbazioni che una dopo l’altra si succederanno alla volta dell’Italia, portando maltempo soprattutto al nord, sull’alto-medio Tirreno e le aree interne del centro in un contesto termico però non freddo. Al sud la situazione sarà migliore con alcune schiarite ed una probabilità di pioggia più bassa rispetto al resto d’Italia.