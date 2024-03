Sbalzi clamorosi nella domenica delle Palme, da un estremo all’altro

Ci stiamo avviando verso le festività pasquali, un periodo che rischia di rivelarsi parecchio movimentato grazie all’alternanza di masse d’aria estremamente diverse tra di loro.

Innanzitutto arriverà il tepore sub-tropicale, già da metà settimana, pronto a far salire le temperature ben oltre le medie del periodo da nord a sud.

Questa mitezza ci farà compagnia fino al week-end delle Palme, fino al momento in cui non irromperà una forte ondata di maltempo e aria nettamente più fredda, che rischia di far precipitare ovunque le temperature, a partire proprio dal nord Italia.

Insomma la domenica delle Palme potrebbe essere teatro di un repentino cambiamento del tempo, fatto di enormi sbalzi di temperatura. Eloquenti le anomalie previste nel giorno di domenica 24 marzo, dove il nord addirittura si ritroverà in un contesto di sotto media termico, mentre il sud ancora sotto i flussi sub-tropicali, con temperature di almeno 10°C superiori alle medie.

La giornata di sabato 23 sarà gradevole e tiepida ovunque: al nord si prevedono punte fino a 21-22°C, mentre sul lato adriatico e le isole maggiori spuntano picchi di 25-27°C, come se ci trovassimo in tarda primavera.

Nella domenica delle Palme il calo termico sarà realtà al nord, mentre resisterà la gran mitezza al sud, ma solo per poche ore nell’attesa del fronte freddo che farà precipitare ovunque le temperature.