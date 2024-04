Meteo 15 giorni: dopo il FREDDO, la primavera ci preparerà nuovi SCHERZI

Lo spostamento dell’alta pressione verso il vicino Atlantico determinerà in una prima fase l’arrivo del freddo sull’Italia (Quando avremo il massimo del FREDDO? Arriveranno GELATE dannose per l’agricoltura? – MeteoLive.it; FREDDO ed ACQUAZZONI in vista, ma GIOVEDI arriva la NEVE su… – MeteoLive.it). Successivamente non avremo il ritorno della stabilità sul Mediterraneo con la classica “spanciata” altopressoria; l’anticiclone resterà a presidiare il vicino Atlantico, puntando il suo naso addirittura verso l’Islanda. Questa mossa obbligherà l’aria fredda a scendere più ad ovest, attivando una vasta depressione che coinvolgerà buona parte dell’Europa centro-occidentale. Con una situazione siffatta, il tempo in Italia non potrà presentare caratteristiche stabili, ma sarà spesso disturbato dal passaggio di perturbazioni o linee di instabilità con effetti maggiormente avvertiti al nord e al centro.

Facciamo ora parlare le mappe. La prima è la media degli scenari del modello americano valida per la giornata di giovedì 25 aprile. Vogliamo infatti gettare un’occhiata sul ponte festivo di fine mese.

Osservate la vasta depressione che interesserà molti Paesi del Vecchio Continente ed in parte anche l’Italia, segnatamente le regioni centro-settentrionali. Le alte pressioni saranno rintanate molto ad ovest oppure in prossimità del Continente Africano, senza agire direttamente sulla nostra Penisola.

Sul fronte dei fenomeni, il 25 aprile, secondo la media degli scenari americana, potrebbe presentarsi così – vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

Al nord e nelle aree interne del centro avremo tempo instabile con la probabilità di pioggia più elevata sulla fascia alpina e prealpina. Sul resto d’Italia le condizioni meteorologiche saranno migliori ed avremo una probabilità di pioggia più bassa se non del tutto nulla dove vedete il colore bianco sulla mappa.

Come potrebbe concludersi dal punto di vista meteo, il ponte del 25 aprile? Di seguito vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala europea prevista per domenica 28 aprile:

L’alta pressione seguiterà ad abbracciare le basse latitudini del Mediterraneo, il nord Africa e la Grecia dove la mappa mostra una probabilità di pioggia più bassa. Notate invece il resto d’Italia, in compagnia dell’Europa centro-settentrionale, che seguiterà ad essere interessata da perturbazioni e fasi instabili a più riprese, anche se sotto un contesto termico abbastanza mite.

Insomma, una fine del mese tutt’altro che stabile e costellata da alcuni episodi di maltempo soprattutto al nord e al centro; al sud invece la situazione dovrebbe essere migliore con maggiore prevalenza di fasi soleggiate.