Meteo: cambio di scena totale, ora tocca a freddo, temporali e grandine

Siamo agli sgoccioli dell’ondata di caldo arrivata da oltre tre giorni all’interno del Mediterraneo. Anche quest’oggi abbiamo fatto i conti con temperature davvero troppo alte su gran parte d’Italia, con punte anche oltre i 27 o i 28 °, come se ci trovassimo praticamente tra fine maggio e giugno. Ma a quanto pare la situazione sta per cambiare radicalmente grazie all’avanzata delle fredde correnti artiche che nelle prossime 24 ore approcceranno il Nord Italia per poi estendersi su gran parte dello stivale.

Il fronte freddo di questa vasta saccatura artica scivolerà sul nord-est nel corso di questo martedì, garantendo acquazzoni e anche temporali piuttosto forti a cui saranno associate grandinate e locali forti nubifragi. Contemporaneamente, le temperature scenderanno con vigore su tutto il nord, soprattutto sul Triveneto, dove in poche ore la colonnina di mercurio si porterà al di sotto delle medie tipiche del periodo.

Nella giornata di mercoledì, il freddo coprirà tutta Italia, favorendo un repentino calo delle temperature e anche l’arrivo di acquazzoni e temporali localmente forti e ricchi di grandine. Man mano che le temperature scenderanno, avremo un calo consistente della quota neve, la quale si porterà attorno ai 1000-1200 metri di altitudine sull’appennino centro settentrionale.

Inoltre, spunta un’altra perturbazione che tra giovedì e venerdì potrebbe attraversare gran parte d’Italia a partire dal nord. Anche in questo caso, il maltempo sarebbe alimentato da correnti fredde settentrionali che contribuirebbero a far scendere ulteriormente le temperature. Insomma, è ormai chiaro che gran parte della settimana la trascorreremo con temperature più fredde del solito che ci costringeranno a rimetter mano ad abiti più pesanti e invernali.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 16 Aprile: netto calo termico al nord e medio-alto Adriatico, irrompono temporali e rovesci al Nordest, entro sera anche su Romagna e Marche. Piogge in transito al sud, legate ad un ciclone nord-africano.

Mercoledì 17 Aprile: irruzione artica su tutta Italia, crollo delle temperature e tanta instabilità specie su Triveneto, versante Adriatico e zone interne del centro Italia.

Giovedì 18 Aprile: possibile nuova depressione, nel mar Tirreno, con piogge a partire dal nord. Temperature in ulteriore calo, neve sulle Alpi in calo di quota.

Venerdì 19 Aprile: instabilità pomeridiana nelle zone interne del centro-sud, temperature massime in lieve ripresa, freddo di notte e rischio gelate vallive (al nord).

Sabato 20 Aprile: possibile miglioramento totale su gran parte d’Italia. Temperature molto basse di notte, rischio gelate.

Le piogge cumulate fino al 21 Aprile:

Domenica 21 Aprile: generalmente stabile ma clima freddo di notte e al primo mattino, con rischio gelate e brinate al nord. Temperature diurne in aumento.

Lunedì 22 Aprile: gradevole di giorno, freddo di notte. Da valutare la presenza di acquazzoni pomeridiani.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

LEGGI ANCHE Sotto la lente Commento AUDIO del nostro esperto: cambia tutto! FREDDO, ACQUAZZONI e NEVE in vista Paolo Bonino

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località