Meteo 15 giorni: arriva una tregua duratura del MALTEMPO? E’ possibile, tuttavia…

Nell’arco della seconda decade di marzo, il lungo corridoio perturbato che dall’Atlantico “spara” perturbazioni a raffica sulla nostra Penisola, dovrebbe chiudersi; tutto ciò non basterà a garantire bel tempo, ma le eventuali precipitazioni presenteranno carattere più isolato e sporadico, senza eccedere in episodi di maltempo severi e duraturi.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per la giornata di venerdi 15 marzo:

Notiamo come la depressione madre tenderà ad indietreggiare in Atlantico, mentre in sede iberica l’alta pressione proverà una debole rimonta, ma senza risultati concreti. Sulla nostra Penisola resterà infatti attivo un flusso di correnti da nord-ovest fresco e parzialmente instabile che consentirà ancora alcuni rovesci.

Detto ciò, ecco la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la medesima giornata, ovvero venerdi 15 marzo. Vi ricordiamo che in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

Si nota come le aree interessate da una probabilità di pioggia media o medio-alta saranno ancora in numero superiore alle aree con probabilità di pioggia bassa o nulla. Ciò significa che l’instabilità sarà ancora presente in Italia, ma senza eccedere in episodi di maltempo dettati dalle perturbazioni.

Infine, facciamo un salto virtuale fino a lunedi 18 marzo. Questa è la media degli scenari del modello americano valida per la giornata in parola:

Anche oggi si nota come l’alta pressione cercherà di prendere un po’ di coraggio nella seconda parte di marzo. Tuttavia la nostra Penisola sarà ancora alle prese con condizioni variabili, con belle schiarire e qualche rovescio qua e la in un contesto termico abbastanza fresco, ma gradevole.