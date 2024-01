Meteo 15 giorni: ANTICICLONE PAZZO in lento declino, tornerà l’INVERNO?

La fase acuta della mitezza anticiclonica subirà una modesta e temporanea attenuazione durante il prossimo fine settimana ( https://www.meteolive.it/news/in-primo-piano/come-si-modifichera-lalta-pressione-nel-week-end-ci-saranno-cambiamenti/ ). Un po’ di freddo potrebbe lambire la nostra Penisola, segnatamente i settori orientali e il meridione, con un modesto rientro freddo da est anche sulla Val Padana. Passato questo piccolo disturbo, l’alta pressione tornerà a dettare legge e lo farà per buona parte della prima decade di febbraio. La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 2 febbraio:

Lo scenario subirà pochissimi cambiamenti, anzi possiamo dire che la situazione sinottica a scala europea non muterà nella sostanza: ancora alta pressione distesa sul Mediterraneo con le correnti atlantiche a scorrere oltre l’arco alpino. La mitezza sarà ancora padrona assoluta dell’Italia da nord a sud, fatta eccezione per le inversioni termiche e le nebbie che potrebbero gravare su alcuni tratti della pianura padana.

Volgiamo ora lo sguardo a prua; come abbiamo già accennato ieri in questa sede, per trovare un cambiamento bisognerà andare dopo il 5 febbraio. Si tratterà di un cambiamento graduale che corrisponderà ad un progressivo sgonfiamento dell’alta pressione sul Mediterraneo.

La media degli scenari americana ci viene in aiuto con la mappa sinottica attesa in Italia nella giornata di martedì 6 febbraio:

Notate la riduzione della zona anticiclonica che verrà lentamente surclassata dalle correnti occidentali scarsamente fredde. Qualche precipitazione potrebbe iniziare a comparire a scala italica nel medesimo lasso temporale; la mappa della probabilità di pioggia valida sempre per martedi 6 febbraio mostra infatti quando segue:

Probabilità di pioggia in aumento specie su Alpi, regioni tirreniche, aree interne del centro e del meridione. Sul resto d’Italia la probabilità di pioggia seguiterà a rimanere bassa anche se avremo un contesto climatico decisamente più variabile e ventilato.