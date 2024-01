Come si modificherà l’alta pressione nel week-end? Ci saranno CAMBIAMENTI?

Stiamo assistendo in queste ore alla fase culminante della mitezza indotta dalla combinazione tra l’alta pressione e correnti favoniche che si originano dal passaggio di veloci perturbazioni oltre le Alpi. Questa situazione, seppure un po’ più attenuata, permarrà anche nella giornata di domani (venerdi) quando sarà possibile qualche precipitazione sui crinali esteri delle Alpi, nevosa oltre i 2000 metri.

Nel fine settimana assisteremo invece ad una modifica degli assetti anticiclonici. Aria fredda scenderà sull’Europa orientale, interessando in maniera del tutto marginale la nostra Penisola, segnatamente i settori orientali e il meridione. In altre parole, le temperature tenderanno un po’ a calare, ma non aspettiamoci grosse cose.

La prima mappa mostra l’apice della scaldata che stiamo avendo in queste ore a 1500 metri di altezza:

1 di 1 ‘

Temperature ben oltre i 10° sui settori occidentali italiani con punte di 16-18° nei pressi delle due Isole Maggiori.

Ecco come si modificheranno gli assetti termici a 1500 metri nelle ore centrali di domenica 28 gennaio:

1 di 1 ‘

Avremo temperature un po’ più basse. All’estremo sud e sulle Alpi potrebbe arrivare anche un po’ di freddo (il minimo sindacale), con l’arrivo dell’isoterma 0° alla medesima quota. Anche in Valpadana avremo un debole rientro da est con temperature a 1500 metri comprese tra + 2 e + 4°. Non si potrà parlare di freddo, ma almeno gli esuberi in quota tenderanno ad attenuarsi rispetto ad oggi.

Sul fronte dei fenomeni, a parte un po’ di vento ed in veloce aumento della nuvolosità sabato sul basso Adriatico e al meridione, non ci sarà nulla da segnalare.