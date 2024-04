Meteo 15 giorni: ancora RISCHIO MALTEMPO in Italia

Niente da fare per la stabilità e il bel tempo sul nostro Paese. Il mese di aprile sembra destinato a chiudere all’insegna dell’instabilità atmosferica che a tratti potrebbe presentarsi come vero e proprio maltempo. Tutto ciò sarà causato dalla latitanza delle alte pressioni, che si manterranno lontane dalla scena italiana.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per venerdì 26 aprile:

Avevamo già detto nei giorni scorsi che il ponte del 25 aprile sarebbe stato all’insegna del tempo non buono sulla nostra Penisola. Oggi siamo costretti a confermare questa tesi. L’alta pressione si manterrà molto lontana, in sede atlantica, con l’aria fredda a scendere sul settore occidentale del nostro Continente. Tutto ciò manterrà attiva una depressione sul Mediterraneo con tempo non ottimale sulla nostra Penisola.

Sul fronte dei fenomeni, ecco la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la medesima giornata, ovvero venerdi 26 aprile:

A parte le due Isole Maggiori che avranno una probabilità di pioggia bassa, il resto della Penisola verrà abbracciata da una probabilità di pioggia media o addirittura elevata laddove vedete il colore tendente al rosso sulla mappa.

Volgendo lo sguardo oltre, la situazione come anticipato non sembra stabilizzarsi completamente nemmeno verso la fine del mese. Ecco infatti la media degli scenari del modello americano valida martedi 30 aprile:

Correnti sud-occidentali con occasioni per maltempo al nord e su parte delle regioni centrali segnatamente quelle tirreniche ed interne. Un tempo relativamente migliore e più caldo sarà invece presente sul resto d’Italia.