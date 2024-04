Veloce perturbazione in arrivo, ecco dove pioverà

Dopo l’ondata di maltempo di Pasqua e Pasquetta che ha regalato tante piogge e forti temporali al Nord e al Centro Italia, si prospetta un nuovo guasto del tempo nelle prossime ore. In effetti, una nuova veloce perturbazione atlantica a breve attraverserà diverse nostre regioni garantendo nuove precipitazioni, seppur non particolarmente forti come quelle arrivate nei giorni scorsi.

Sarà l’ultima perturbazione di questa settimana, prima di un clamoroso ritorno dell’anticiclone subtropicale che questa volta rischia di avvolgere non solo l’Italia ma tutta l’Europa centro orientale determinando un severo aumento delle temperature: METEO! Parla Grosso: “l’anticiclone appare più forte, fase quasi estiva in vista, via i giubbotti” – MeteoLive.it

Su questa ondata di caldo precoce che si profila nei prossimi giorni, ovviamente ci torneremo in un prossimo editoriale con aggiornamenti più chiari e approfonditi.

Per il momento, concentriamoci sulla perturbazione in arrivo da ovest che interesserà principalmente le regioni del nord nel corso di questo mercoledì 3 Aprile. Ci aspettiamo delle piogge sparse dapprima sulla Liguria e l’Alta Toscana, poi anche su gran parte del Nord corso della giornata. I fenomeni tuttavia tenderanno a concentrarsi a ridosso dei monti sull’arco alpino e le Prealpi, mentre saranno molto più disorganizzati sulla Val Padana. Inoltre, su Piemonte ed Emilia Romagna molto probabilmente avremo a che fare solo con tanta nuvolosità sterile con qualche raro fenomeno.

Dalla mappa delle precipitazioni previste possiamo notare accumuli molto blandi, solo localmente di moderata entità, segno che si tratterà di una perturbazione davvero di poco conto, che già sul finire della giornata avrà quasi del tutto abbandonato l’Italia.

Le temperature non ne risentiranno particolarmente, come si evince dalle massime previste domani, mercoledì 3 Aprile.