Tra mercoledi e giovedi episodi di MALTEMPO su alcune regioni italiane, vediamo dove

L’apice del freddo sul settore centro-settentrionale italico sarà concentrato essenzialmente nella giornata di mercoledi 10 gennaio. Contemporaneamente, una perturbazione si avvicinerà alla Sardegna nel pomeriggio di mercoledì, facendo ruotare le correnti da Scirocco sul medio-basso Tirreno.

Entro la giornata di giovedi 11 gennaio l’aria mite tenderà a sostituire la massa fredda di matrice orientale ed avremo un generale aumento delle temperature su tutta l’Italia, tranne forse il versante adriatico che resterà ancora esposto alle correnti di Bora.

Sul fronte dei fenomeni, avremo un peggioramento che riguarderà essenzialmente la Sardegna, la Sicilia e parte del medio e basso Tirreno, con piogge e rovesci anche di buona fattura.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di mercoledi 10 gennaio:

Al nord ultime nevicate fino a 300-400 metri in primissima mattinata sulla fascia prealpina centro-occidentale, ma in via di attenuazione. Piovaschi e qualche fiocco di neve oltre i 700 metri anche tra Marche e Abruzzo. Il tempo tenderà invece a peggiorare sulle Isole nell’arco della giornata e tra il pomeriggio e la serata arriveranno rovesci, che sulla Sardegna saranno nevosi inizialmente oltre gli 800-1000 metri, ma con quota neve in rapido rialzo.

Venti in rotazione a sud-est sul medio e basso Tirreno; si tratterà di aria mite che andrà a sostituire gradualmente l’aria fredda presente sul resto d’Italia.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di giovedi 11 gennaio:

Rovesci anche intensi sulla Corsica, la Sardegna settentrionale, la Sicilia orientale e il sud della Calabria. Qualche pioggia anche sulla Campania e il basso Lazio, ma il grosso dei fenomeni sarà ubicato in mare aperto. Qualche piovasco possibile sul medio Adriatico con residue nevicate oltre gli 800 metri, ma con quota neve in rialzo, per il resto tempo asciutto e progressivamente più mite.