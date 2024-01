Quando avremo il ritorno della PIOGGIA e della NEVE? Ci sono buone notizie, ma non subito

Ancora una settimana di staticità quasi completa, assenza di fenomeni, smog, nebbia e mitezza esasperata specie in quota, poi forse questa brutta situazione dovrebbe abbandonare il nostro Paese. Si tratta di una tendenza a medio termine, quindi passibile di molti cambiamenti, ma le mappe a nostra disposizione la mostrano già da diversi giorni.

In questa sede vi mostriamo l’analisi emessa dal prestigioso centro di calcolo ECMWF fino alla metà di febbraio. Vi ricordiamo che tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, riteniamo non siano di utilità per programmare attività importanti.

La prima mappa mostra le anomalie precipitative attese in Italia fino a domenica 4 febbraio:

Non si notano ancora cambiamenti; l’alta pressione sarà sempre molto forte, scoraggiando qualsiasi velleità precipitativa sulla nostra Penisola.

Monitoriamo ora la mappa delle anomalie precipitative attese nel lasso temporale compreso tra il 5 e l’11 di febbraio:

Si nota un “miglioramento” della situazione sul fronte delle precipitazioni al nord e lungo il Tirreno (precipitazioni in media), che dovrebbe iniziare a manifestarsi attorno all’8-9 febbraio. Il resto d’Italia resterà ancora con precipitazioni sotto media.

Un cambiamento più consistente della situazione potrebbe manifestarsi nel lasso temporale compreso tra il 12 e il 18 febbraio:

Si notano finalmente precipitazioni superiori alla norma specie al centro-sud, ma anche il nord avrà precipitazioni attorno alla media, senza più deficit. Piogge in pianura ed ovviamente neve in montagna in base agli assetti termici.