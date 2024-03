Prima settimana di aprile: ALTA PRESSIONE o ancora MALTEMPO?

Cosa bolle in pentola per la prima settimana di aprile? Lo abbiamo chiesto al prestigioso centro di calcolo ECMWF che periodicamente elabora tendenze a medio e lungo termine, ma prima di effettuare la nostra analisi facciamo la solita importante premessa. – Ricordiamo ai nostri lettori che si tratta di tendenze generali, elaborate da un complesso modello sperimentale che utilizza milioni di dati provenienti da tutto il mondo e a differenza delle previsioni fino a 15 giorni basa i suoi algoritmi fondamentalmente sull’importante interazione tra oceani, terre emerse ed atmosfera. L’affidabilità del modello e delle relative proiezioni stagionali è simile alle previsioni a 10-12 giorni ma sta crescendo progressivamente grazie agli investimenti in questo settore, tanto che le linee di tendenza sino a 2 mesi possono spesso risultare discrete: si consiglia tuttavia molta cautela nel loro utilizzo per scopi importanti-.

Come potrebbe comportarsi la prima settimana di aprile, mese centrale della primavera meteorologica, sul nostro Paese? La prima mappa mostra le anomalie di precipitazione attese in Italia tra lunedi 1 e domenica 7 aprile:

1 di 1 ‘

Notiamo che il mese di aprile potrebbe debuttare in modo abbastanza simile alle ultime battute di marzo; correnti meridionali sull’Italia e piogge superiori alla media al nord e lungo il versante tirrenico, oltre alle aree interne centrali e la Sardegna occidentale. Su tutte le altre regioni avremo invece una pluviometria complessivamente in media.

Sul fronte termico, ecco le anomalie di temperatura attese in Europa nel medesimo lasso temporale:

1 di 1 ‘

Europa orientale “a fuoco”, con anomalie termiche al rialzo anche superiori a 5-6°. In Italia avremo esuberi termici compresi tra 1 e 3°, in misura maggiore al sud e lungo il versante orientale. Temperature in media solo sull’estremo nord-ovest.