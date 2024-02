Meteo: impennata delle temperature, si torna oltre 20°C su diverse regioni

È cominciato il terzo e ultimo mese dell’inverno meteorologico, ma la situazione non cambia particolarmente. Così come si è concluso gennaio, allo stesso modo parte febbraio: all’insegna dell’alta pressione.

Questo invadente e possente anticiclone ci farà compagnia almeno per altri 6 giorni, condizionando pesantemente la prima decade del mese. Negli ultimi giorni le temperature non sono state particolarmente alte, sia grazie alle inversioni termiche notturne e sia grazie a refoli freddi balcanici che sono riusciti a gettarsi quantomeno sul centro-sud. Il freddo si è chiaramente fatto sentire in Val Padana, dove il gelo dovuto all’inversione termica ha sviluppato nebbie e galaverne.

Ma nei prossimi giorni il freddo tenderà pian piano a dileguarsi, considerando che torneranno a soffiare su tutta Italia correnti sud-occidentali nettamente più tiepide!

Il culmine di questa mitezza è prevista tra 4 e 6 febbraio, quando tutta l’Europa centro-occidentale dovrà fare i conti con anomalie davvero clamorose, simili a quelle arrivate a metà gennaio.

Ancora una volta ci troviamo a commentare anomalie pesanti, con circa 8-10°C al di sopra delle medie del periodo.

Queste anomalie si traducono in temperature esagerate per il periodo, non solo in montagna ma anche in pianura questa volta. L’aumento termico è previsto da nord a sud, ma in maniera più netta sul lato adriatico, il lato ionico e le isole maggiori. Secondo le ultime previsioni potremmo superare anche i 22-24°C nelle zone interne della Sicilia, e 18-20°C su Sardegna, Calabria, Basilicata e la fascia adriatica.

Si notano temperature nettamente oltre le medie anche sulla Val Padana, con picchi di 17-18°C.