La minacciosa “+20 a 1500 metri” già nel mese di marzo

Nel mondo degli appassionati della meteorologia c’è sempre scalpore quando si intravede l’isoterma +20 a 850hpa nelle simulazioni modellistiche. In effetti è una temperatura che rappresenta una sorta di crocevia tra il caldo normale e il caldo intenso, quello che si percepisce anche di sera e che spesso ci fa sudare. L’isoterma +20 a 850 hpa indica una temperature di circa 20°C in libera atmosfera, alla quota di circa 1500 metri (che può variare, in base all’altezza del geopotenziale, anche di alcune centinaia di metri verso l’alto o verso il basso).

Quando nelle simulazioni dei modelli di calcolo si intravede l’isoterma +20 prodigarsi verso l’Italia, dopo aver superato le coste nord-africane, significa che una forte ondata di caldo è in arrivo. Queste temperature così alte solitamente le troviamo in estate, ma ormai siamo abituati da diversi anni a notarle anche in altre stagioni.

Quando si comincia a notare l’isoterma +20 a 1500 metri già nel mese di marzo, la situazione potrebbe non essere particolarmente positiva. In questa nuova era di cambiamenti climatici decisamente più pronunciati purtroppo, è lecito aspettarsi queste precoci ondate di caldo addirittura ad inizio Primavera, quando in realtà dovremmo vivere gli ultimi sussulti invernali alternati a giornate gradevoli.

Da qualche giorno a questa parte comincia a prendere forma un’ondata di mitezza notevole tra il 21 e il 24 marzo, dovuta all’espansione dell’anticiclone africano verso l’Italia. Questa avvezione calda sarà una diretta conseguenza dell’arrivo di un ciclone tra la penisola iberica ed il Marocco, la quale muoverà masse d’aria sub-tropicali direttamente verso l’Italia.

L’anomalia è presente già in partenza, ovvero sul deserto del Sahara, dove in lungo e in largo si registrano temperature superiori alle medie anche di oltre 10°C. Quest’aria già particolarmente calda potrebbe spingersi verso l’Italia, garantendo un forte aumento delle temperature specie al sud e sulle isole maggiori, proprio nei primissimi giorni della Primavera astronomica.

Nel modello americano GFS (ed un po’ meno anche nell’europeo ECMWF) si intravede l’isoterma +20 a 850hpa, la quale potrebbe sfiorare l’estremo sud. Insomma questo significa che le temperature sono destinate a salire ben oltre le medie del periodo, tanto che su alcune località della Sicilia si potrebbero superare agevolmente i 26-28°C. Anche sul resto d’Italia potremmo vivere giornate molto miti, con temperature oltre i 24-25°C, come se ci trovassimo a Maggio.

Eloquenti le anomalie previste tra 23 e 24 marzo, con quasi 14°C oltre le medie al sud Italia: