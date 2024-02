Il SUD risolverà la siccità di colpo?

E’ possibile che il sud possa risolvere la sua siccità in un sol colpo? Beh, non sarebbe la prima volta che nel nostro Paese si passa da un’emergenza idrica ad un’altra diametralmente opposta. Non sembra però questo il caso.

Anche se la depressione in arrivo risultasse profonda ed incisiva come mostrano le mappe del modello americano, gli accumuli pluviometrici non sarebbero tali da risolvere la siccità con un solo passaggio perturbato.



La depressione sarebbe abbastanza profonda ma non tutti i modelli la vedono con quella evoluzione, nè tantomeno con la stessa veemenza, questo il focus barico sull’Italia previsto per giovedì 29 febbraio:

Venti forti, a tratti tempestosi investirebbero il basso Tirreno e lo Jonio creando non pochi problemi alla navigazione marittima, mentre le piogge più intense si svilupperebbero tra nord Sicilia e Calabria, riflessi anche sul medio e basso Adriatico tra il 29 e l’alba del primo marzo: