Il MALTEMPO di mercoledi e giovedi: quali regioni saranno più colpite?

Di seguito vi mostriamo la mappa sinottica prevista per le ore centrali della giornata di mercoledi 28 febbraio:

1 di 1 ‘

La depressione dal mare di Corsica punterà verso sud est, andandosi a piazzare in prossimità della Sicilia. Il maltempo associato a questa depressione subirà lo stesso destino e tenderà ad interessare più direttamente il meridione, oltre al medio-basso versante adriatico. Una buona notizia per queste aree che sono alle prese con una siccità abbastanza importante.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco di mercoledi 28 febbraio:

1 di 1 ‘

Ancora piogge su gran parte del settentrione ad eccezione della Liguria. La quota neve schizzerà in alto sulle Alpi, oltre i 1200-1300 metri. Rovesci saranno presenti sul medio-basso Tirreno, sulla Sicilia, la Sardegna e la Calabria Ionica. Qualche rovescio sarà presente anche nelle aree interne dell’Italia centrale, per il resto il tempo sarà asciutto.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di giovedi 29 febbraio:

1 di 1 ‘

Il maltempo si sposterà sul medio e basso Adriatico oltre alle aree interne dove prevediamo piogge di un certo peso. Quote neve piuttosto elevata in Appennino. Rovesci anche sulla Sardegna orientale e su gran parte del meridione. Al nord qualche precipitazione ancora possibile sulla Romagna, per il resto tempo più asciutto.