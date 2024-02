Dopo la pioggia ecco la brutta sorpresa di San Valentino!

Ci apprestiamo a vivere un week-end di maltempo su tutto lo Stivale, grazie all’avvento della prima seria perturbazione di Febbraio e addirittura di questo 2024. Il lungo periodo di stabilità, nebbie, galaverne e temperature anomale si è così interrotto a favore del ritorno della pioggia, essenziale in questo periodo dell’anno.

Ma il freddo continua a fare enorme fatica nell’affacciarsi nel Mediterraneo: anche nel corso del week-end avremo temperature spesso superiori alle medie, specie al centro e al sud, a causa dei persistenti venti meridionali non proprio famosi per l’arrivo del freddo dalle nostre parti. Insomma l’anomalia termica, purtroppo, prosegue e proseguirà anche nei prossimi giorni. Proprio per questo motivo nevicherà solo in alta quota, addirittura oltre i 1600-1700 metri in Appennino e oltre 1300-1400 metri sulle Alpi.

Passato questo ciclone, il tempo tornerà a migliorare vistosamente e lo farà proprio nel corso di San Valentino. Gli ultimi aggiornamenti parlano chiaro: l’ipotetica perturbazione del 14 febbraio è stata cancellata immediatamente, a favore del ritorno dell’anticiclone delle Azzorre.

Possiamo confermarvi che San Valentino sarà una giornata stabile su tutta Italia, ma la “brutta notizia” riguarda proprio il ritorno dell’anticiclone, dopo appena qualche giorno di maltempo. Insomma si ritorna al punto di partenza, in un atmosfera tutt’altro che da pieno inverno. Il freddo continuerà a scorrere distante dall’Italia, impiegando difficoltà immense nel dirigersi verso le basse latitudini.

Di seguito le temperature massime previste nel giorno di San Valentino. Si prevedono punte di 11-12°C in Val Padana, fino a 16-17°C sulle isole maggiori e fino a 13-15°C sul resto d’Italia. Insomma una giornata tranquilla e a tratti gradevole di giorno.

L’anticiclone ci farà compagnia almeno fino al 16 febbraio, dopodiché l’incertezza previsionale sale sensibilmente. Potrebbero scorrere altre veloci perturbazioni da ovest, ma in un contesto pur sempre mite. Il freddo, quello vero, di provenienza artica o continentale, al momento sembra non preferire l’Italia.