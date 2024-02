Come si comporterà il restante mese di febbraio? Tornerà l’INVERNO? Arriverà il FREDDO?

Prima di intraprendere la nostra analisi, facciamo la solita e breve premessa: tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, riteniamo non siano di utilità per programmare attività importanti.

Cosa bolle in pentola per il restante mese di febbraio in Italia? E’ assodato che tra venerdi 9 e domenica 11 febbraio il tempo tenderà a peggiorare sull’Italia con molta pioggia in arrivo specie al nord e sul Tirreno, unitamente ad abbondanti nevicate sulle Alpi, anche se a quote piuttosto elevate.

Cosa potrebbe capitare successivamente? Lo abbiamo chiesto al prestigioso centro di calcolo ECMWF che questa mattina ha elaborato le mappe fino al termine del mese di febbraio.

LATO TERMICO: la prima mappa mostra le anomalie di temperatura attese in Europa nel lasso temporale compreso tra il 12 e il 18 febbraio:

Notiamo l’Italia ancora alle prese con temperature al di sopra della media climatologica del periodo. Lo scostamento dai valori normali dovrebbe attestarsi attorno a 2° da nord a sud. Notiamo invece un vasto lago freddo che potrebbe formarsi in sede scandinava e sulla parte settentrionale della Russia, mentre le anomalie al rialzo più vistose dovrebbero riguardare la zona del Mar Nero.

La seconda mappa mostra le anomalie termiche attese in Italia nel lasso temporale compreso tra il 19 e il 25 febbraio:

Notiamo finalmente temperature attorno alla media climatologica del periodo al nord e su parte delle regioni centrali. Resterà invece un sopra media compreso tra 1 e 2° al centro e al meridione. Da notare anche l’espansione del lago freddo scandinavo verso parte dell’Europa centrale.

LATO PRECIPITATIVO: la terza mappa mostra le anomalie di precipitazione a scala europea riferite al lasso temporale compreso tra il 12 e il 18 febbraio:

A scala italica si notano piogge superiori alla norma sul medio Adriatico e tra la Calabria e la Sicilia settentrionale. Precipitazioni sotto media invece al nord-ovest e su gran parte del versante occidentale della Penisola.

Volgendo lo sguardo oltre ed arrivando al lasso temporale compreso tra il 19 e il 25 febbraio, le anomalie precipitative a scala europea saranno le seguenti:

Precipitazioni superiori alla norma saranno presenti sui settori meridionali del nord e al centro, specie lungo il versante tirrenico. Precipitazioni attorno alla media invece sul restante territorio nazionale.