Caldo anomalo in arrivo, week-end estivo su mezza Italia

La perturbazione che al momento sta attraversando gran parte d’Italia a suon di piogge e forti temporali sarà letteralmente spazzata via dal ritorno dell’anticiclone subtropicale, destinato ad avvolgere più di mezza Italia nei prossimi giorni. Insomma, ci avviamo verso un weekend di Pasqua nettamente più stabile, soprattutto molto più caldo su tante nostre regioni, soprattutto quelle del centro e del Sud dove respireremo aria a tratti addirittura estiva.

L’aria non sarà propriamente stabile, considerando che si tratterà del richiamo caldo di una depressione che nel frattempo si consoliderà più a ovest, precisamente sul Mediterraneo occidentale e la Francia. Queste correnti molto calde provenienti dal Nord Africa saranno attratte turbolente, difatti ci aspettiamo delle raffiche di vento di scirocco sia a Pasqua che a Pasquetta, soprattutto sul meridione e le aree costiere del lato tirrenico. Ma oltre questo non ci aspettiamo precipitazioni degne di nota per quanto riguarda le regioni centrali e meridionali e inoltre le temperature saliranno in maniera vertiginosa tanto da superare localmente anche i 30°C su Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia.

Sarà proprio il caldo anomalo del weekend ed inizio prossima settimana il vero protagonista del tempo. Possiamo parlare di un vero e proprio anticipo d’estate considerando che su diverse città le temperature saliranno ben oltre i 25°C e su alcune località come sul foggiano, nel Catanese, nel Siracusano, nel Cosentino, nell’ennese, potremmo superare addirittura i 30°C.

I primi segni di caldo anomalo subtropicale li percepiremo nella giornata di sabato, quando già nel foggiano potremmo raggiungere i 28 o i 30°C. Clima molto mite anche sul versante Adriatico sin verso l’Emilia Romagna dove sfioreremo i 25 o addirittura anche i 26°C, mentre in Sicilia, in Calabria, in Basilicata, nelle zone interne della Campania potremmo raggiungere agevolmente i 26-27°C.

La giornata più calda sarà proprio quella di Pasqua, quando su tutto il meridione raggiungeremo temperature vicine ai 25-26°C con punte di 32°C nelle zone interne della Sicilia, fino a 30-31°C nel foggiano nelle zone interne della Calabria.

Si tratta di temperature eccezionalmente alte per il periodo, come si evince anche dalle anomalie di temperatura previste addirittura superiori ai 12 o 13°C rispetto alle medie sul meridione.