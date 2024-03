PASQUETTA: brutte sorprese su alcune regioni, caldo esagerato su altre

Sale la curiosità per le previsioni meteo di Pasquetta, uno dei giorni più attesi per concedersi scampagnate e pranzi all’aperto sfruttando le prime giornate primaverili. Ma sarà davvero possibile trascorrere una Pasquetta in tranquillità, in un contesto tipicamente primaverile sulla nostra penisola?

Purtroppo, gli ultimi aggiornamenti non sono particolarmente favorevoli per alcune nostre regioni, soprattutto quelle del Nord. Ebbene, tra Pasqua e Pasquetta, nuovi flussi instabili di origine atlantica si fionderanno sulla penisola iberica, il Marocco e l’Algeria, per poi risalire rapidamente verso il nord ovest e il medio Alto Tirreno, dove daranno luogo a nuove precipitazioni. Questa instabilità sarà maggiormente presente nella giornata di Pasquetta, specie al nord-est e sulle regioni centrali. Secondo gli ultimi aggiornamenti, sembra proprio potersi sviluppare un vasto sistema temporalesco colmo di piogge, grandinate, locali nubifragi che tra il pomeriggio e la sera di Pasquetta potrebbe attraversare gran parte del settore centrale.

Quantomeno la mattina di Pasquetta dovrebbe essere salva sulle regioni centrali e in parte anche sul Nord ovest dove ci aspettiamo cieli poco nuvolosi o velati.

Discorso totalmente diverso per le regioni del Sud, dove tutta la giornata si rivelerà stabile, soleggiata o al più velata. Le correnti calde provenienti dal Nordafrica, che sul meridione in questa prima fase risulteranno secche, porteranno ben oltre le medie del periodo le temperature su tutte le regioni meridionali. In effetti, si prospetta una Pasquetta decisamente calda, addirittura estiva, sulle regioni come Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, dove ci aspettiamo temperature localmente oltre i 28°C o addirittura anche i 30°C. Queste temperature così alte, soprattutto quelle superiori ai 30°C, saranno plausibili sul foggiano, nelle aree interne della Calabria, sul Catanese, il Ragusano, il Siracusano e l’ennese.

Tuttavia, avremo anche un po’ di vento di scirocco sulle regioni del Sud e in particolar modo sulla Puglia, dove le raffiche di vento potrebbero creare qualche grattacapo alle nostre scampagnate.