BUFERE di NEVE in arrivo nelle Alpi sino a martedì 27 febbraio

Bufere di neve in arrivo sul settore alpino sin verso i 1500m, ma fiocchi anche a quote molto più basse tra sabato e lunedì, sino a sfiorare la pianura piemontese. Il passaggio perturbato di venerdì sarà veloce ma intenso con accumuli tra 20 e 40cm oltre i 1800m, tra i 10 e i 30cm a quote inferiori.

Sabato 24 aria fredda ed instabile affluirà sul settore alpino portando rovesci di neve sin sotto i 1000m nel corso del pomeriggio, ma sarà tra domenica pomeriggio e martedì mattina che l’influsso di una vasta area depressionaria favorirà precipitazioni abbondanti a carattere nevoso sino a 600-700m su ovest Alpi e sino a 800-900m sul settore centrale, mentre su quello orientale l’influsso di tale circolazione ciclonica risulterà più modesto; ecco la posizione del vortice alle 13 di lunedì 26 febbraio:

Ecco le conseguenze a livello nevoso secondo il modello europeo e quello americano sino all’alba di martedì 27 febbraio:

Notare qualche effimero momento nevoso anche sul basso Piemonte, più generosi su fondovalle aostano, ossolano, più difficilmente in Val d’Adige. Nevicate a quote molto basse per qualche ora anche sull’Appennino ligure di levante.

Comunque sia le precipitazioni cumulate sull’Italia da qui a martedì saranno decisamente abbondanti sul nord-ovest, anche pericolose, considerando i picchi che evidenzia il modello europeo, a 2000m è possibile che gli accumuli si attestino addirittura attorno al metro di neve fresca:

Nella seconda parte della settimana invece ancora da decifrare l’importanza e il movimento della stessa depressione in movimento verso sud: si approfondirà, aggancerà un’altra figura depressionaria in arrivo dall’Atlantico:

L’impressione è che dopo questa sfuriata perturbata tra il 23 e il 28-29, il tempo voglia prendersi una pausa. Se ci fosse ancora del maltempo questo potrebbe risultare solo moderato, ma ne riparleremo. Intanto del freddo, incredibilmente (o anche no) ormai nessuna traccia.