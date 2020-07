WEEK-END: sabato TEMPORALI in marcia verso il centro e il meridione

La perturbazione che venerdi darà filo da torcere a gran parte delle regioni settentrionali e centrali, tra sabato e domenica veleggerà spedita verso la Penisola Balcanica facendo ruotare le correnti dai quadranti settentrionali sull'Italia.

Fine del caldo afoso quindi da nord a sud, con i temporali che sposteranno il loro raggio d'azione al centro e al meridione, segnatamente nella giornata di sabato 4 luglio.

Questa la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di sabato 4 luglio:

Al nord, dopo le ultime incertezze al mattino tra Emilia Romagna e basso Piemonte, il tempo tenderà a migliorare con schiarite sempre più ampie. Condizioni di variabilità interesseranno le due Isole Maggiori e il versante tirrenico con qualche piovasco isolato con forte ventilazione nord-occidentale.

I temporali più forti sono attesi tra l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo, il Molise e la Lucania. I fenomeni saranno più frequenti nelle zone montuose, ma con sconfinamenti anche lungo le coste.

Ventilazione ovunque in rotazione dai quadranti settentrionali anche sostenuta; temperature in calo al centro e al sud, in lieve aumento invece al nord.

Domenica 5 luglio l'alta pressione riprenderà possesso dell'Italia: bel tempo ovunque a parte gli ultimi temporali sulla Calabria. Vento in attenuazione e temperature in aumento ad iniziare dal nord.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località