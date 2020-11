Week-end: MALTEMPO al sud SABATO, FREDDO domenica mattina al CENTRO-NORD

Il prossimo fine settimana vedrà il maltempo concentrarsi al sud e sulla Sardegna, specie nella giornata di sabato.

Il fronte freddo che attraverserà tutta l'Italia nella giornata di venerdi, verrà spedito verso sud da intense e fredde correnti settentrionali. Sta di fatto che sabato il centro-nord sarà già libero dai fenomeni, mentre le Isole e il meridione verranno impegnati da piogge e temporali talora intensi.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese al meridione e in Sardegna nell'arco di tutta la giornata di sabato 21 novembre:

Attenzione alla Sardegna sud-orientale e alla Calabria Ionica; in questi settori sono attesi temporali molto intensi associati a nubifragi o alluvioni lampo. Come vedete, sul resto del meridione le piogge saranno più sporadiche e non dovrebbero dare accumuli importanti. Qualche debole pioggia potrebbe sforare al mattino tra il Lazio e l'Abruzzo, ma tenderà ad attenuarsi nell'arco della giornata.

Al nord e sul retso del centro bel tempo, ma con forti venti settentrionali e un clima abbastanza freddo.

Domenica 22 novembre avremo gli ultimi fenomeni all'estremo sud e sulla Sicilia, mentre sul resto d'Italia si imporrà il sereno. Attenzione al freddo che al mattino risulterà pungente nelle aree interne del centro e sulle pianure del nord; ecco le temperature previste per le ore 6 del mattino della giornata festiva - si consiglia di ingrandire l'immagine:

Si notano punte sottozero tra il nord-est e le aree interne del centro. Di poco sopra lo zero (1-2°) le temperature sulle pianure del nord. Ricordiamo che al freddo si assoceranno forti venti settentrionali che acuiranno la sensazione fredda percepita dal nostro corpo.

