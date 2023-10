Fine settimana tra le braccia di un nuovo MOSTRO ANTICICLONICO: guardate che TEMPERATURE...

E' davvero paradossale tutto ciò! La mappa mette in mostra il forte anticiclone che ci interesserà tra il week-end e l'inizio della settimana prossima.

Una gigantesca bolla di aria calda che si staccherà dal tropico ed invaderà una vasta porzione del nostro Continente, sfruttando sempre la Penisola Iberica come rampa di lancio. Si tratterà dell'ultima pulsazione? Le mappe per fortuna continuano a confermare un cambio di scenario all'inizio della seconda decade, ma intanto davanti a noi ci saranno ancora giornate assolate e temperarture fuori da ogni senso e logica.

Inutile parlare di nuvolosità, ne tantomeno di fenomeni. A tenere banco nel prossimo fine settimana saranno ancora le temperature completamente fuori norma, specie nella giornata di domenica 8 ottobre.

La seconda mappa mostra le temperature al suolo previste per le ore 14 di sabato 7 ottobre:

Notiamo valori quasi ovunque superiori a 25°, con punte di 28-29° sulla Sardegna e lungo il versante tirrenico.

La giornata peggiore sotto il profilo delle temperature sembra essere domenica 8 ottobre. Ecco i valori previsti sempre alle ore 14 della giornata festiva:

Non potevano mancare i 30°, che torneranno con prepotenza tra la bassa Toscana e il Lazio, ma 28-29° saranno raggiunti su molte località del nostro Paese.

La medesima situazione la riscontreremo anche nella giornata di lunedi 9 ottobre, poi forse da martedì 10 l'alta pressione inizierà un po' a mollare la presa, ma ne parleremo in altra sede.

RIASSUMENDO: L'imminente arrivo di un forte anticiclone porterà temperature record in molte parti d’Italia. Domenica 8 ottobre sarà la giornata peggiore, con valori che raggiungeranno i 30°C in alcune zone. Nonostante le condizioni insolite, l’alta pressione sembra destinata a cedere nel corso della prossima settimana. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi sul meteo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località