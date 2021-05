Fine settimana a rischio PIOGGIA al nord, STABILE al sud e sulle Isole

Italia divisa in due nel prossimo fine settimana. Su gran parte del centro e al meridione il tempo sarà buono, mentre il nord e la Toscana rischieranno di essere avvolti da molta nuvolosità con la possibilità di qualche pioggia o rovescio.

La prima mappa incentrata per la mezzanotte su domenica 23 maggio, mostra la coda di una perturbazione che tenderà ad adagiarsi sul nostro settentrione.

Notate inoltre come il centro e il meridione saranno protetti da un lembo dell'anticiclone africano che campeggerà alle basse latitudini.

Dal punto di vista dei fenomeni, queste sono le precipitazioni secondo il modello americano, valide per le ore centrali di sabato 22 maggio:

Le aree maggiormente interessate dai fenomeni sembrano essere la fascia alpina, prealpina, l'alta Pianura Padana e la Liguria. Su queste zone interverranno rovesci anche a carattere temporalesco. Altrove il rischio di pioggia dovrebbe essere più basso. In giornata qualche rovescio potrebbe interessare anche la Toscana, specie il settore settentrionale della regione, mentre sul resto del centro e al meridione avremo gran sole e cielo sereno.

La giornata di domenica 23 maggio è al momento ancora incerta dal punto di vista meteo. In questa sede ci limitiamo a mostrarvi la probabilità di pioggia imbastita questa mattina dal modello americano per la giornata in parola:

La probabilità più ELEVATA che possa piovere spetta alla fascia alpina, prealpina e all'alta pianura centro-orientale. Sul resto del nord e sull'alta Toscana la probabilità che possa piovere viene giudicata MEDIA, mentre sul resto d'Italia BASSA o NULLA.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/modello-europeo-prossima-settimana-italia-divisa-in-due-dal-punto-di-vista-atmosferico/90416/