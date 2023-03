Ti segnaliamo: la prossima notte si confermano NEVICATE oltre 800 metri su...

Di seguito, la mappa delle precipitazioni attese in Italia tra le 00 e le 7 di domani mattina, martedi 28 marzo:

Tra il sud delle Marche, l'Abruzzo e il Molise quota neve in calo la prossima notte fino a 800-900 metri, sotto l'impeto di forti venti da nord. Rovesci anche in Calabria con neve oltre i 1000-1100 metri. I fenomeni dovrebbero comunque attenuarsi in mattinata e cessare del tutto entro il mezzogiorno di domani.

