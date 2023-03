Meteo: ecco dove potrebbe PIOVERE nell'arco di questa settimana

La parentesi più fredda che ci interesserà nelle prossime 24-36 ore dispenserà gli ultimi rovesci in Abruzzo e al meridione nella giornata di martedi 28, segnatamente in mattinata. Seguirà una giornata (mercoledì) con tempo buono ovunque, stante l'allungo dell'alta pressione.

Tra giovedi 30 e venerdi 31 marzo le correnti atlantiche torneranno a scorrere sull'Europa centro-settentrionale, lambendo anche la nostra Penisola. Ecco la mappa sinottica attesa per la notte tra giovedi 30 e venerdi 31 marzo:

Da rimarcare ancora una volta l'anomalia pressoria nel solito punto, a sud dell'Iberia, che non consentirà alle perturbazioni una penetrazione adeguata nel Mediterraneo. Un fronte transiterà comunque sull'Europa centrale, influenzando il settentrione con la sua coda.

Anche in questo caso non si tratterà di precipitazioni in grado di migliorare la situazione idrica. Comunque, la prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia nella giornata di giovedi 30 marzo:

Qualche piovasco o debole pioggia potrebbe cadere all'interno della linea rossa, quindi su buona parte del nord, anche se si tratterà di poca cosa.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 31 marzo:

A parte i soliti settori alpini confinali che avranno rovesci, il resto del nord avrà qualche piovasco o pioviggine sparsa specie sulla Liguria e al nord-est. Qualche pioviggine anche sul medio-alto Tirreno e le aree interne, per il resto asciutto.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/marted-28-mattinata-fredda-c-il-rischio-di-gelate-/96942/