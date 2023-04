TEMPORALI - Pianura Padana: attenta allo STRAMAZZO!

Quelle nubi luccicanti, biancastre ed imponenti che risultano molto belle ed anche gradevoli alla vista se le si osserva da una debita distanza. Peccato che sotto di esse si stanno consumando piogge molto intense, grandinate ed in alcuni casi anche fenomeni vorticosi. Il cumulonembo è il "Re" delle nuvole e lo si può osservare in Pianura Padana (e non solo) quando l'atmosfera è instabile.

Condizione necessaria affinchè tali nubi si formino è una giusta quantità di calore, che deve sollevarsi da terra, condensare e creare queste autentiche opere d'arte in cielo.

Ben sappiamo che l'aria calda è meno densa e tende sempre a salire. Se questa salita risulta amplificata da una corrente fredda in ingresso dai valichi alpini, il processo subisce un'evoluzione quasi esponenziale...ed il temporale può diventare maturo in poco tempo.