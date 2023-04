Meteo 15 giorni: NIENTE STABILITA' sull'Italia, le alte pressioni saranno LONTANE!

Una notizia buona ed una cattiva; la cattiva notizia è che non si vedono perturbazioni oceaniche in grado di portare tanta pioggia, per tentare almeno un parziale risanamento del deficit idrico nelle aree più bisognose; tuttavia, c'è anche una buona notizia, dettata dal fatto che non si vedono strutture anticicloniche coriacee in grado di portare ondate di caldo premature o inutili anticipi estivi almeno fino al termine del mese di aprile.

Le figure stabilizzanti alloggeranno molto a nord, mentre sul Mediterraneo domineranno reiterate correnti fresche orientali che metteranno tutto il nostro Paese sotto una potenziale instabilità con rischio di rovesci e temporali sparsi da nord a sud.

La prima mappa mostra la situazione sinottica estrapolata questo pomeriggio dalla media degli scenari del modello americano per giovedi 20 aprile:

Alta pressione forte in sede scandinava e correnti orientali fresche su parte dell'Europa centrale e soprattutto sull'Italia. Tutto ciò sarà causa di condizioni instabili sul nostro Paese, dettate dalla presenza di rovesci o temporali in un contesto termico fresco.

La mappa della probabilità di pioggia a livello europeo mostra molto bene quanto detto poco sopra. Teniamo presente che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Ecco il mastodontico blocco secco corrispondente all'alta pressione sopra menzionata, che si collega con un cordone ombelicale all'anticiclone più cattivo, ovvero il subtropicale, passando attraverso la Penisola Iberica.

Da noi vigeranno però condizioni di instabilità sotto le spoglie di piovaschi o rovesci sparsi che saranno più probabili nelle aree interne, ma possibili un po' ovunque, in un contesto termico non di certo caldo.

Volgendo lo sguardo a prua ed arrivando al 25 aprile, la situazione non sembra modificarsi nella sostanza. Ecco la mappa estrapolata dalla media degli scenari americana per la giornata festiva:

A grandi linee possiamo notare il regno delle alte pressioni ancora decisamente sbilanciato a nord, addirittura con i massimi sull'Islanda. Di rimando, le condizioni bariche sul Mediterraneo non potranno che essere più o meno depresse. La mappa della probabilità di pioggia a scala italica per il 25 aprile ci fornisce infatti un quadro ancora instabile:

I massimi di pioggia saranno ubicati al nord e nelle aree interne dell'Italia centrale; pioverà invece meno sulle due isole maggiori e lungo le coste del centro e del meridione.

