MALTEMPO CONFERMATO dal 10 ottobre: cambia tutto!

Non è che si tratti di un peggioramento di quelli da stropicciarsi gli occhi, ma è pur sempre un segnale d'autunno, perchè ormai basterebbe davvero poco per chiudere i conti con l'estate, che è tenuta in vita da un anticiclone indomabile anche fuori tempo massimo. Del resto è stato così anche per tante altre stagioni del recente passato, che quasi non ce ne ricordiamo più.



Anomalia su anomalia, stagione dopo stagione, anno dopo anno, non si contano più ed ogni anno si allungano i tempi di durata dell'anticiclone, non solo d'estate ma in ogni stagione. Guardatelo, qui siamo al 5 ottobre, farà sempre paura, è una mappa tratta dal modello canadese:

E allora quando succede qualcosa va rimarcato: tra martedì 10 e giovedì 12 ottobre potrebbe transitare un fronte perturbato sull'Italia, probabilità intorno al 40%, questo progetto è tenuto in piedi da giorni dai modelli matematici, anche se sta traballando non poco, del resto non resta molto altro a cui aggrapparsi, ecco qualche altro modello che ci crede:

Ed ecco una mappa relativa alla probabilità di pioggia superiore ai 5mm prevista dal modello americano per mercoledì 11 ottobre, in blu siamo attorno al 35-40% di probabilità, in verde al 45-55%:

Il potenziale maltempo continua dunque ad essere confermato. MeteoLive monitorerà costantemente la situazione nella speranza di potervi fornire notizie confortanti perchè la durata dell'anticiclone sta diventando davvero preoccupante.