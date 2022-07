Come cambia il WEEK-END! L'aria fresca farà crollare le TEMPERATURE

Il tempo a breve cambierà parecchio su tutta Italia e non solo per pochi giorni ma con buona probabilità per un periodo relativamente prolungato. Come già discusso in questo articolo si prospetta un repentino deperimento dell'anticiclone sub-tropicale su tutta Italia grazie alla spinta di correnti ben più fredde nord europee che andranno letteralmente a demolire la cupola anticiclonica.

Le fresche correnti provenienti da nord/nord-est faranno scendere la temperatura su tutta Italia a partire da giovedì sera ed in modo davvero marcato da venerdì! Il crollo termico sarà significativo, superiore anche di 10°C tanto che la colonnina di mercurio scivolerà al di sotto delle medie del periodo su tutta Italia!

Parliamo di un periodo di sotto media particolarmente lungo, che potrebbe anche stupire dopo tantissimi giorni di caldo intenso: a partire dall'8 luglio e probabilmente fino a metà mese vivremo giornate più gradevoli e a tratti instabili.

Dalle mappe che vi mostriamo possiamo notare l'arrivo di un week-end decisamente diverso dai precedenti: le correnti fresche provenienti dai Balcani sferzeranno la nostra penisola con sostenuti venti di maestrale e tramontana, più presenti sul lato adriatico e al sud. Il calo termico sarà diffuso e ben percebile.

Le temperature saranno nettamente più basse ed il gran caldo sarà solo un ricordo. Le massime di sabato saranno quasi ovunque inferiori ai 30°C e la stessa cosa potremmo dirla per la giornata di domenica. Solo in pianura Padana troviamo qualche picco superiori ai 30°C. Da notare le massime previste sul lato adriatico non superiori ai 26-27°C, quasi di 10°C inferiori rispetto a quelle rilevate lo scorso fine settimana.

Le minime previste nella notte tra sabato e domenica ci fanno capire chiaramente quale tipo di ricambio d'aria in arrivo. Nei settori interni del centro e del sud la colonnina di mercurio potrebbe scendere anche sotto i 16-17°C: