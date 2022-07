Meteo 7 giorni: il grande caldo è agli sgoccioli, dove avremo FRESCO e temporali?

Un netto e fondamentale cambiamento della circolazione atmosferica è alle porte dell'Europa: come anticipato in questo articolo, l'anticiclone africano ormai protagonista indiscusso da oltre due settimane in modo ininterrotto, tenderà gradualmente a mollare la presa nella seconda metà della settimana.

Aria molto più fresca proveniente dal centro-nord Europa sarà sospinta verso il Mediterraneo dalla ripresa dell'anticiclone delle Azzorre sull'Atlantico orientale. Queste masse d'aria più fresche avvolgeranno tutta Italia facendo scendere repentinamente la temperatura tramite sostenuti venti freschi settentrionali.

Il calo termico, dunque, sarà diffuso da nord a sud ma sarà più pronunciato sulle regioni adriatiche, quelle più esposte alle correnti balcaniche. A partire da giovedì 7 giugno la colonnina di mercurio scivolerà sotto alle medie del periodo fino a 3 o 4°C. Il calo termico sarà dunque davvero importante, considerando che attualmente ci troviamo ad oltre 7-8°C sopra le medie.

L'aria fresca non passerà senza conseguenze: il fronte instabile scorrerà sull'Italia nel corso di giovedì, dispensando acquazzoni e temporali diffusi a cui seguirà un rinforzo del vento ed il netto calo di umidità e temperatura. Il ricambio d'aria si farà certamente sentire da giovedì sera e dalla notte di venerdì su tutta la penisola!

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 5 luglio: gran caldo ovunque, tempo stabile eccetto isolati temporali sulle Alpi.

Mercoledì 6 luglio: poche variazioni, il caldo sarà protagonista su tutta Italia ed il tempo prevalentemente stabile eccetto temporali al nordovest.

Giovedì 7 luglio: anticiclone sub-tropicale in graduale indebolimento a partire dal nord. In arrivo un netto peggioramento con acquazzoni e temporali specie su monti e colline, in estensione al versante adriatico. Temperature in netto calo ovunque.

Venerdì 8 luglio: maltempo diffuso al sud e medio-basso Adriatico, con isolati violenti temporali specie sull'arco ionico. Sereno al nord. Temperature in netto calo.

Sabato 9 luglio: migliora il tempo ovunque, ma venti sostenuti di maestrale sul centro e al sud. Clima gradevole.

Domenica 10 luglio: generalmente sereno o poco nuvoloso con qualche temporale pomeridiano nei settori interni. Temperature stazionarie.

Lunedì 11 luglio: persiste un flusso fresco settentrionale, possibili nuovi temporali su monti e colline. Temperature stazionarie.

