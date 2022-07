Meteo 15 giorni: prove tecniche di estate "NORMALE"

L'alta pressione africana che ci ha tormentato per oltre due mesi praticamente senza sosta, nei prossimi giorni ci saluterà, lasciando spazio ad un più gentile anticiclone delle Azzorre.

La parte centrale del mese di luglio sarà quindi caratterizzata da tempo abbastanza stabile, ma accompagnato da temperature attorno alla media del periodo o poco al di sopra.

L'Italia, infatti, verrà raggiunta da un flusso da nord-ovest in quota moderatamente fresco, che sarà causa anche di qualche temporale specie sui rilievi e nelle ore più calde. In altre parole, avremo un periodo molto somigliante ad un'estate vecchio stile, anche se probabilmente non durerà molto.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri previste in Europa per le ore centrali di martedi 12 luglio:

Prendendo l'isoterma + 20° a 1500 metri come confine tra il caldo atroce e normale, notiamo che il caldo intenso starà per fortuna lontano dall'Italia, che avrà invece condizioni di caldo più accettabili.

Sotto il profilo del tempo, come anticipato, avremo la stabilità con qualche temporale nel pomeriggio sui rilievi alpini ed appenninici.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a venerdi 15 luglio, notiamo che l'alta pressione cercherà di distendersi completamente sull'Italia, bloccando il sopracitato flusso da nord-ovest in quota:

In questo frangente avremo la stabilità assoluta, con pochi temporali di stagione sui rilievi nel pomeriggio. Le temperature dovrebbero aumentare, ma l'alta pressione avrà ancora matrice oceanica più che africana, di conseguenza non dovrebbero esserci altre ondate di caldo atroce in Italia per tutta la seconda decade mensile.

