LUGLIO tutta un'altra storia! Si aprirà un periodo più GRADEVOLE e movimentato

Ancora pochi giorni e potremo, finalmente, tornare a vivere temperature più gradevoli e certamente più sopportabili da nord a sud. Manca poco, infatti, alla prima grande battuta d'arresto dell'anticiclone africano, il quale domina la scena mediterranea praticamente da oltre due settimane senza un attimo di tregua.

La cupola anticiclonica inizierà a vacillare da giovedì, quando una serie di temporali inizieranno a svilupparsi su buona parte delle zone interne della penisola e sul versante adriatico grazie ad infiltrazioni più fresche provenienti dai Balcani.

Da venerdì il calo termico sarà realtà su tutta Italia grazie al definitivo arretramento dell'alta pressione sub-tropicale.

Il promontorio anticiclonico tornerà alle sue latitudini d'origine, ovvero l'Africa settentrionale, lasciando così l'Italia scoperta ed in balia di correnti molto più fresche balcaniche che avranno anche il merito di riportare un po' di pioggia e isolati forti temporali. I momenti di maggior instabilità saranno proprio giovedì sera e venerdì, dopodiché prevarranno giornate ventilate, fresche e con occasionali note instabili.

Dagli ultimi aggiornamenti pare che possa non trattarsi solo di una breve parentesi. Da giovedì sera potrebbe aprirsi, con buona probabilità, un periodo prolungato piuttosto gradevole, con momenti freschi e altri con caldo assolutamente nella norma.

Il grande caldo africano, l'afa e il pulviscolo sahariano saranno spazzati via dall'Italia per diversi giorni, probabilmente fino a metà luglio!

Tutto merito di un netto rinforzo dell'anticiclone delle Azzorre sull'Atlantico orientale a ridosso dell'Europa, figura barica indispensabile per l'arrivo di masse d'aria più fresche dal nord Europa verso il Mediterraneo.