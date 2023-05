WEEK-END decisivo per la potenziale CANCELLAZIONE della siccità

Maltempo severo, esagerato, per alcune regioni, la beffa per le regioni più assetate o forse no...



Grandissima INDECISIONE da parte dei modelli che NON sanno proprio disegnare la depressione al suolo che tra sabato pomeriggio 13 e domenica 14 dovrebbe risalire la Penisola andando a localizzarsi sul nord-est e poi valicando addirittura le Alpi.

Di conseguenza ci sono mappe che mostrano il nord-ovest finalmente inondato da quella pioggia che cancellerebbe la siccità, altre invece che lo lasciano completamente a secco, solo perchè il minimo verrebbe visto transitare più ad est, guardate la differenza abissale solo tra questi due modelli:

La posizione più accreditata è proprio quella che vede i fenomeni risalire dal centro verso il nord-est tra sabato e domenica, lasciando in gran parte a secco il nord-ovest, come vediamo sia da questa carta barica, sia dalla conseguente sequenza precipitativa:

Ecco le mappe con l'evoluzione più probabile da sabato a domenica mattina secondo il modello ICON con i grossi temporali che risalgono da Toscana, Umbria, Lazio e Marche verso l'Emilia-Romagna:

Chiaro che dove colpirà questa depressione potrebbe anche determinare conseguenze potenzialmente alluvionali in breve tempo. C'è poi un'appendice temporalesca sul meridione molto pericolosa attesa per lunedì 15 maggio: