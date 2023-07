Picco di CALDO ESTREMO sull'Italia: attenzione ai COLPI di CALORE!

Ecco l'anticiclone africano in tutta la sua potenza sul Mediterraneo. La mappa mostra le temperature a 1500 metri attese in Italia alle ore 20 di questa sera:

Un corridoio bollente che sbuffa aria arroventata direttamente dal Sahara verso le nostre regioni. Si tratta di caldo estremo che tra oggi e domani raggiungerà l'apice. A seguire potrebbero subentrare dei temporali al nord, ma ne parleremo in altra sede.

Dal punto di vista atmosferico, per la giornata odierna c'è davvero poco da dire. Vi mostriamo comunque il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di martedi 18 luglio ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

A parte un po' di nubi sparse sulla Liguria centro-occidentale e sulle Alpi, senza fenomeni, sul resto d'Italia sole dardeggiante per l'intera giornata.

Questo è il quadro delle temperature al suolo attese in Italia alle ore 16 di oggi pomeriggio:

Punte di 44° in Sardegna, 41° sul medio Tirreno e la Sicilia, 40° sulla bassa Lucania. Si raccomanda di non esporsi al sole nelle ore più calde per il rischio di colpi di calore. Evitare di uscire all'aperto nelle ore più calde per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.

Infine, queste sono le temperature al suolo attese in Italia alle ore 16 di domani pomeriggio, mercoledi 19 luglio:

43° attesi in Sardegna e sul Foggiano, ma temperature superiori a 40° saranno probabili su molte aree del centro-sud e sull'Emilia Romagna. Prestare quindi attenzione!

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località